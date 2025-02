Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Tageswohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Kerzenheim (ots)

Am Freitag, dem 07.02.2025, stellte ein Ehepaar den Einbruch in ihre Wohnung fest. Während deren Abwesenheit zwischen ca. 06 - 17 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine hölzerne Eingangstür im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aufgehebelt. Anschließend gelangten sie durch das Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Wohnräumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Hier wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt und schließlich eine Halskette sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen der Tat oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden oder der Kriminalinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell