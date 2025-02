Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 22:10 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Audis die Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg (Pfalz) stadtauswärts. An der Kreuzung der Wingertsbergstraße beabsichtigte eine 42-jährige Fahrzeugführerin auf die Vorfahrtsstraße einzubiegen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, kam es aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung der Audi-Fahrerin, zu einer heftigen Kollision im Kreuzungsbereich.

In der Folge des Unfalls wurden 4 Personen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Konrad-Adenauer-Straße wurde für die Unfallaufnahme für 2 Stunden vollständig gesperrt.

Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell