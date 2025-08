POL-EL: Schüttorf - Gefährliche Körperverletzung in Diskothek

Lingen (ots) - Am 30.07.2025 zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein graues E-Bike der Marke "Gazelle", Modell "Arroyo C5 HMB Elite". Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradbügel vor dem Krankenhaus in der Wilhelmstraße in Lingen gesichert und dort am Fahrradstand abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden ...

