Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Linienbus in Bullay

Bullay (ots)

Am Montag, dem 23.06.2025 gegen 14:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Personenkraftwagen in der Brautrockstraße in Bullay. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt und der Linienbus entfernte sich im Folgenden von der Unfallstelle in Richtung Zell-Merl. Inzwischen konnte der Fahrer/die Fahrerin des Linienbusses ermittelt werden, der genaue Unfallhergang ist jedoch noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 zu melden.

