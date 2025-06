POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hillesheim/Eifel und Wiesbaum (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in den Industriegebieten der Ortslagen Hillesheim/Eifel und Wiesbaum zu insgesamt drei Aufbrüchen von Handwerkstransportern. Besonders hierbei war, dass die unbekannten Täter an allen drei Fahrzeugen ein Loch in die Seitentür bohrten, dieses aufschnitten und sich damit den Zugang ins Innere des Transporters ermöglichten. Entwendet wurden jeweils ...

mehr