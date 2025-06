Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht EDEKA Limbourgs Hof

Bitburg (ots)

Am Dienstag, dem 24.06.2025, kam es in dem Zeitraum zwischen 11:00 - 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Edeka" in 54634 Bitburg am Limbourgs Hof zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort abgestellten PKW. Dabei entstand ein Sachschaden auf der Fahrerseite. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell