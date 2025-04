Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Öffentlichkeitsfahndung nach männlichem Täter zu einer Einbruchserie

Öffentlichkeitsfahndung nach männlichem Täter zu einer Einbruchserie, Wiesbaden, seit Juli 2024

(pl)Im Zusammenhang mit einer Einbruchserie in gewerbliche Betriebe im Wiesbadener Stadtgebiet wendet sich die Wiesbadener Kriminalpolizei nun mit Überwachungskamerabildern an die Öffentlichkeit. Der bislang unbekannte Täter steht im Verdacht, seit Juli vergangenen Jahres eine Vielzahl von Einbrüchen in den frühen Morgenstunden begangen zu haben. Bei einem Abgleich vorhandener Videoaufzeichnungen von rund einem Dutzend gewerblicher Einbrüche wurde festgestellt, dass es sich augenscheinlich um den gleichen Täter handelte. Zusätzlich konnten der Serie aufgrund der Tatbegehungsweise noch weitere Fälle zugeordnet werden. Die Tatorte der zwischenzeitlich über 20 Fälle umfassenden Serie lagen im Bereich Rheingauviertel, Biebrich und Stadtmitte. Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur des Einbrechers führten, wurde durch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung von Überwachungskamerabildern beim Amtsgericht erwirkt. Der Gesuchte hat eine normale, eher schlanke Statur. Wer die Person auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei (K21/22) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Informationen und Hinweise können auch per E-Mail an K21-22.RKI-Wiesbaden@polizei.hessen.de gesandt werden.

