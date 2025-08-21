Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: LKW kollidiert mit parkendem Golf
Bosenheim (ots)
Am 18.08.2025, gegen 17:05 Uhr, kollidierte ein weißer LKW mit Anhänger in der Rheinhessenstraße in Bad Kreuznach-Bosenheim mit einem geparkten blauen VW Golf. Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Pfaffen-Schwabenheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.
