Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: LKW kollidiert mit parkendem Golf

Bosenheim (ots)

Am 18.08.2025, gegen 17:05 Uhr, kollidierte ein weißer LKW mit Anhänger in der Rheinhessenstraße in Bad Kreuznach-Bosenheim mit einem geparkten blauen VW Golf. Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Pfaffen-Schwabenheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

