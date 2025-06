POL-PPRP: Mofa gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht des 29.06.2025 zwischen 00:30 Uhr und 6 Uhr die Geldbörse eines 44-Jährigen, welche dieser in seinem in der Eschenbachstraße geparkten SUV, einem BMW X 5, Farbe blau, zurückgelassen hatte. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Ludwigshafen konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme keine Aufbruchspuren am Fahrzeug feststellen, sodass unklar bleibt, ob der SUV zum ...

