POL-PPRP: 19-Jährige bei Kreuzungsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (29.06.2025) kam es auf der Kreuzung Oppauer Straße/Bannwasserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-Jährige verletzt wurde. Eine 46-Jährige, die den Kleinwagen, in welchem sich die Verletzte als Beifahrerin befand, lenkte, befuhr zuvor die Oppauer Straße aus Richtung Edigheim kommend. Im Kreuzungsbereich bog sie anschließend in die Bannwasserstraße ab, ohne die Vorfahrt eines entgegenkommenden 72-Jährigen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen die 19-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde zur medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

