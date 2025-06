POL-PPRP: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt gegen PKW

Deidesheim, Böhl-Iggelheim, Ludwigshafen (ots) - Bereits in den frühen Abendstunden (29.06.2025, 18:35 Uhr) kam es in den Gemeinden Deidesheim und Böhl-Iggelheim (OT Iggelheim) aufgrund des Brandes in einem Spannungshäuschens zu einem Stromausfall. Nachdem die Gemeinde Deidesheim gegen 22 Uhr wieder mit Strom versorgt war, dauerte der Ausfall in Iggelheim bis 01:00 Uhr. Betroffen waren insgesamt 12700 Personen. Zu besonderen Ereignissen während des Ausfalls kam es ...

