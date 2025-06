Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stromausfälle

Deidesheim, Böhl-Iggelheim, Ludwigshafen (ots)

Bereits in den frühen Abendstunden (29.06.2025, 18:35 Uhr) kam es in den Gemeinden Deidesheim und Böhl-Iggelheim (OT Iggelheim) aufgrund des Brandes in einem Spannungshäuschens zu einem Stromausfall. Nachdem die Gemeinde Deidesheim gegen 22 Uhr wieder mit Strom versorgt war, dauerte der Ausfall in Iggelheim bis 01:00 Uhr. Betroffen waren insgesamt 12700 Personen. Zu besonderen Ereignissen während des Ausfalls kam es nicht. Gegen 23:39 Uhr (29.06.2025) kam es auch in den Ludwigshafener Stadtteilen Oggersheim und Friesenheim zu einem Stromausfall. Hiervon betroffen waren auch drei Krankenhäuser, die jedoch auf eine Rückfallebene zurückgreifen konnten. Dieser Stromausfall war um 01:39 Uhr behoben. Betroffen waren 1113 Haushalte. Zum Grund des Ausfalls in Ludwigshafen lagen zum Berichtszeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.

