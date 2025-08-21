Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf: Wildernde Hunde in Stromberg gesucht

2 Dokumente

Stromberg (ots)

Am 06.08.2025, gegen 18:15 Uhr, stellten zwei freilaufende Hunde auf dem Golfplatz in Stromberg nahe des Tannenweges einem Reh nach, welches sie letztlich tödlich verletzten.

Bei den Hunden handelte es sich augenscheinlich um einen Schäferhund und einen großen, hellen Hund von windhundähnlicher Statur. Zur Tatzeit trugen die beiden Hunde ein dunkles Brustgeschirr und ein dunkles Halsband.

Der verantwortliche Hundehalter ist bislang unbekannt.

Gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - insbesondere solche, die zur Identifizierung des oder der Hundehalter beitragen könnten?

Mitteilungen bitte an die Polizei Bad Kreuznach: 0671 / 8811 - 0

Rückfragen können an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell