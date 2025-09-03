PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub in Guldental

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, dem 30.08.2025 gegen 17:00 Uhr verschafften sich vier Jugendliche rechtswidrig Zugang zu einer Wohnung in Guldental über eine offene Balkontür. Hier wurden diverse Sachbeschädigungen begangen und einige Gegenstände entwendet. Beim Verlassen der Wohnung treffen die Täter auf einen Jugendlichen mit E- Scooter und fordern ihn mit vorgehaltener Waffe (Schreckschuss) auf, den E- Scooter und 50EUR in bar auszuhändigen. Der Geschädigte kommt der Aufforderung nach und die Täter flüchten anschließend. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung können die Jugendlichen festgenommen werden. Das Diebesgut aus dem Einbruch und dem Raub, sowie die Waffe können sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 12:40

    POL-PDKH: 18 Bäume beschädigt - Zeugenhinweise erbeten

    Gutenberg (ots) - Zwischen dem 20.-21.08.2025 wurden entlang der L239 zwischen Hargesheim und Gutenberg auf einer Länge von ca. 200m die Baumkronen von 18 Jungbäumen vermutlich mit einer Astschere abgeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000EUR. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671-88110. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach Telefon: ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:03

    POL-PDKH: Trickdiebstahl durch angebliche neuen Nachbarn

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 25.08.2025 kam es zu zwei Trickdiebstahlsdelikten im Stadtgebiet von Bad Kreuznach. Die erste Tat ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Bereich der Richard-Wagner-Straße, sowie der zweite gleichgelagerte Vorfall um 11:57 Uhr in der Straße Im Ellenfeld. Kurz vor den Taten erhielten die beiden lebensälteren Geschädigten jeweils einen Anruf von einem angeblichen neuen Nachbar. Dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren