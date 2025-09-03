Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub in Guldental

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, dem 30.08.2025 gegen 17:00 Uhr verschafften sich vier Jugendliche rechtswidrig Zugang zu einer Wohnung in Guldental über eine offene Balkontür. Hier wurden diverse Sachbeschädigungen begangen und einige Gegenstände entwendet. Beim Verlassen der Wohnung treffen die Täter auf einen Jugendlichen mit E- Scooter und fordern ihn mit vorgehaltener Waffe (Schreckschuss) auf, den E- Scooter und 50EUR in bar auszuhändigen. Der Geschädigte kommt der Aufforderung nach und die Täter flüchten anschließend. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung können die Jugendlichen festgenommen werden. Das Diebesgut aus dem Einbruch und dem Raub, sowie die Waffe können sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

