Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Farbschmierereien in zwei aufeinander folgenden Nächten

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

In zwei aufeinander folgenden Nächten haben bislang Unbekannte eine weiße Grundstücksmauer in Bensberg mit Farbschmierereien versehen.

Gestern Morgen (04.06.) ist die Polizei bereits zum zweiten Mal in die Straße Am Milchborntal nach Bensberg gerufen worden. Ein Hauseigentümer hatte sich bereits am 03.06. gemeldet, nachdem er Farbschmierereien an seiner Grundstücksmauer festgestellt hatte. In der Nacht zu gestern (04.06.) kamen dann offenbar weitere hinzu. Es wurden mehrere Schriftzeichen in schwarzer, silberner und blauer Farbe an die Grundstücksmauer gesprüht, darunter "FC" sowie die Zahlen "187" und "25".

Der entstandene Schaden dürfte schätzungsweise mehrere hundert Euro betragen, da die Lackfarbe aufwändig entfernt werden muss. Es wurden zwei separate Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Taten dürften zur Nachtzeit verübt worden sein und die Polizei sucht nach Zeugen, die in den Nächten möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben könnten.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell