POL-PDKH: 18 Bäume beschädigt - Zeugenhinweise erbeten

Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 25.08.2025 kam es zu zwei Trickdiebstahlsdelikten im Stadtgebiet von Bad Kreuznach. Die erste Tat ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Bereich der Richard-Wagner-Straße, sowie der zweite gleichgelagerte Vorfall um 11:57 Uhr in der Straße Im Ellenfeld. Kurz vor den Taten erhielten die beiden lebensälteren Geschädigten jeweils einen Anruf von einem angeblichen neuen Nachbar. Dieser ...

