Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht in Winzenheimer Weinbergen

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum Freitag, 05.09.25, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.09.25, 18.10 Uhr ereignete sich in Winzenheim, Gemarkung Im Wingert, in Fahrtrichtung KH-Winzenheim rechtsseitig der Charles-de-Gaulle-Straße gelegen, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg und beschädigte vermutlich beim Abbiegen mehrere Rebstöcke. Am Weinberg entstand ein Schaden von ca. 1.500,-EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell