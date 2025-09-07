PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht in Winzenheimer Weinbergen

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum Freitag, 05.09.25, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.09.25, 18.10 Uhr ereignete sich in Winzenheim, Gemarkung Im Wingert, in Fahrtrichtung KH-Winzenheim rechtsseitig der Charles-de-Gaulle-Straße gelegen, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg und beschädigte vermutlich beim Abbiegen mehrere Rebstöcke. Am Weinberg entstand ein Schaden von ca. 1.500,-EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

