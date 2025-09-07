Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen Quad und PKW

Rüdesheim (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 18.35 Uhr befährt eine 33-jährige Quadfahrerin die Industriestraße/L236 vom dortigen Kreisel in Fahrtrichtung Hüffelsheim. Eine 76-jährige PKW-Fahrerin biegt von einem Parkplatz nach links in die Industriestraße ein und übersieht die Quadfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, macht die Quadfahrerin eine Vollbremsung. Hierbei überschlägt sie sich mit dem Quad und verletzt sich leicht an Armen und Beinen. Zu einer Berührung der Fahrzeug ist es nicht gekommen. Am Quad entsteht ein Schaden von ca. 2.500,-EUR

