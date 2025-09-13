PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0610 --Sehr erfolgreiche Kontroll- und Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsquartier Bremen--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt

Zeit: 12.09.25 - 13.09.25

Zur Bekämpfung von Gewalt- und Waffenverbotsdelikten führte die Polizei Bremen am Freitag in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, dem Ordnungsamt und der DB Sicherheit umfangreiche Kontroll- und Präsenzmaßnahmen in der Bahnhofsvorstadt durch. Knapp 70 Einsatzkräfte waren von Freitagnachmittag bis in die Nachtstunden im Einsatz, um die Sicherheit im Bahnhofsquartier zu erhöhen. Im Verlauf der Maßnahmen wurden insgesamt 346 Personen kontrolliert und 42 Platzverweise ausgesprochen.

Die Einsatzkräfte stellten zahlreiche Waffen, Betäubungsmittel und weitere Beweismittel sicher. Es wurden acht Strafanzeigen gefertigt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Bereits zu Beginn des Einsatzes gelang es zivilen Kräften, einen Kfz-Aufbrecher im Bereich der Friedrich-Rauers-Straße zu stellen. Kurz darauf kam es im Nelson-Mandela-Park zu einer größeren Auseinandersetzung mit Eisenketten, bei der drei flüchtige Tatverdächtige im Bürgerpark gestellt wurden. Zudem nahmen die Einsatzkräfte mehrere Personen aus dem Drogenhändler-Milieu ins Visier: Auf dem Hillmannplatz konnte eine minderjährige Käuferin gestellt werden, die als vermisst galt. Die von ihr erworbenen Drogen wurden sichergestellt, gegen den Händler eingeleitete Maßnahmen führten im Anschluss zu einer Wohnungsdurchsuchung.

Besonderes Augenmerk lag auf der Waffenverbotszone im Bahnhofsbereich. Hierbei kam erstmals ein Handscanner zur Aufdeckung von Waffen zum Einsatz. Die Bilanz: sechs Messer, ein Schlagstock, ein Schlagring und ein Pfefferspray wurden sichergestellt. Hinzu kamen im Verlauf des Einsatzes erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln, darunter rund 10 Kilogramm Amphetamin, 820 Gramm Cannabis sowie etwa 100 Gramm Heroin. Auch Kokain, Crack, Ecstasy und weitere Substanzen wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Bargeld in Höhe von 845 Euro, 25 Handys und weiteres Beweismaterial sicher. Im Rahmen der Maßnahmen kam es zu einer Festnahme.

Die Polizei Bremen zieht ein positives Fazit: Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bundespolizei, Ordnungsamt und DB Sicherheit verlief reibungslos und sehr effektiv. Die Polizei Bremen wird auch künftig im Bahnhofsquartier konsequent gegen Gewalt- und Waffenverbotsdelikte vorgehen und ihre Kontroll- und Präsenzmaßnahmen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

