Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.08.2025.

Salzgitter (ots)

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab.

Salzgitter, Kattowitzer Straße, 11.08.2025, 19:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw die Kattowitzer Straße in nordwestliche Richtung befuhr. Kurz vor der Einmündung St.-Andreas-Weg ist dem Fahrer offensichtlich ein Reifen geplatzt. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Obwohl der Fahrer noch versucht hatte, sein Fahrzeug im Einmündungsbereich zum Stillstand zu bringen, konnte er jedoch einen Zusammenstoß mit einer auf einem Grünstreifen befindlichen Litfaßsäule nicht mehr verhindern. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell