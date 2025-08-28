PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hochwaldstraße in Schillingen

Schillingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 23.08.2025, gegen 06:30 Uhr, bis Montag, 25.08.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Hochwaldstraße in Schillingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache einen auf dem Stellplatz eines dortigen Anwesens geparkten Suzuki Swift am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes vermutlich um einen Pritschenwagen oder um ein anderes Fahrzeug mit hohem Aufbau handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503/9151-0
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 20:53

    POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeug

    Morbach - Heinzerath (ots) - Am Montag, den 25.08.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich des Ortseingangs Morbach-Heinzerath, aus Richtung Morbach gesehen, zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Unimog, durch einen wenige Zentimeter geöffneten Fensterspalt, eine Geldbörse, welche sich in einer Arbeitstasche auf dem Beifahrersitz befunden hatte. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 20:51

    POL-PDTR: Diebstahl von Trapezblechen

    Palzem (ots) - Bereits am 23.08.2025 kam es in der Zeit von 08:30-10:00 Uhr in Palzem auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Römerstraße zum Diebstahl von Trapezblechen. Der oder die unbekannten Täter dürften zur Tatausführung einen weißen Pritschenwagen mit Kran genutzt haben. Möglicherweise ist das Fahrzeug im Landkreis Merzig zugelassen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 800-1000EUR. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren