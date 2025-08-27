PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Angriff auf Autofahrerin - Polizei Trier bittet um Zeugenhinweise

POL-PDTR: Angriff auf Autofahrerin - Polizei Trier bittet um Zeugenhinweise
Trier (ots)

Trier-Olewig, 27.08.2025 - 09:15 Uhr

Heute kam es auf der Rieslingweinstraße in Trier-Olewig zu einem körperlichen Angriff auf eine Autofahrerin.

Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die Rieslingweinstraße aus Trier kommend in Fahrtrichtung der Feuerwehr Olewig. Als sie auf Höhe der Feuerwehr wenden wollte, näherte sich plötzlich ein bislang unbekannter Radfahrer. Der Mann rief der Fahrerin lautstark die Worte "typisch Frau" durch das geöffnete Seitenfenster zu und schlug ihr anschließend unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Nach dem Angriff setzte der Radfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich über die Fahrbahninsel in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde leicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 60-70 Jahre alt
   - weißer Bart
   - rotes T-Shirt

Wer hat den Vorfall beobachtet oder den flüchtenden Radfahrer gesehen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

