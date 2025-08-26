POL-PDTR: Diebstahl von Trapezblechen
Palzem (ots)
Bereits am 23.08.2025 kam es in der Zeit von 08:30-10:00 Uhr in Palzem auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Römerstraße zum Diebstahl von Trapezblechen. Der oder die unbekannten Täter dürften zur Tatausführung einen weißen Pritschenwagen mit Kran genutzt haben. Möglicherweise ist das Fahrzeug im Landkreis Merzig zugelassen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 800-1000EUR.
Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Schu, PHK
Telefon: 06581-91550
