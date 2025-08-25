PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Edeka-Markt in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 23.08.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die rechte Fahrzeugseite des geparkten Dacia Sandero auf dem Edeka Parkplatz in Birkenfeld. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 01:26

    POL-PDTR: Fahrraddiebstahl in Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach)

    Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 21.08.2025, auf Freitag, den 22.08.2025, zwischen 22:00 Uhr - 08:00 Uhr, kam es in der Straße Obere Kirchstraße in 55743 Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach) zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Hierbei haben bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike aus der Garage des Geschädigten entwendet. Die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 20:58

    POL-PDTR: Unfallflucht bei Rewe in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Abend des 23.08.2025 vor 21:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Durchgang zur Fußgängerzone geparkter Ford Fiesta, Farbe Blau, wurde hierbei vermutlich beim Rangieren auf der Beifahrerseite hinten links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren