Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl in Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach)

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 21.08.2025, auf Freitag, den 22.08.2025, zwischen 22:00 Uhr - 08:00 Uhr, kam es in der Straße Obere Kirchstraße in 55743 Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach) zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Hierbei haben bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike aus der Garage des Geschädigten entwendet. Die Rahmenfarbe des Fahrrads ist schwarz und ist mit orangefarbenen Akzenten versehen. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

