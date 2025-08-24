PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit 1-jährigem Kleinkind auf Spielplatzgelände

Ellweiler Kreis Birkenfeld (ots)

Am späten Morgen des heutigen Tages kam es zu einem Unfall auf einem nicht befriedeten Gelände eines Spielplatzes in Ellweiler. Hierbei übersah eine 34-jährige Autofahrerin beim Wenden zwischen geparkten Fahrzeugen ein auf der Wiese spielendes 1-jähriges Kind. Das Kleinkind wurde von dem Wagen der Frau erfasst und musste mit schweren Verletzungen ins Mutterkrankenhaus nach Trier geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 12:53

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B 51

    Newel (ots) - Am Sonntag, 24.08.2025, kam es gegen 09.50 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Gemarkung Newel, zu einem schweren Verkehrsunfall in dessen Verlauf 3 Personen verletzt wurden. Zwei Pkw, ein Audi und ein VW, befuhren die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Bitburg auf zwei parallel verlaufenden Fahrstreifen. Bei einem anschließenden Fahrstreifenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei sich der VW ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 05:54

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Leitpfosten

    Hermeskeil (ots) - Am 24.08.2025 gegen 03:11 Uhr wurde auf der K99 in Fahrtrichtung Abtei in 54411 Hermeskeil ein ausgerissener Straßenpfosten auf der Fahrbahn aufgefunden. Vor Ort konnten keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge seitens der Polizei festgestellt werden. Am Pfosten konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, welche für einen Verkehrsunfall sprechen. Aufgrund dessen geht die Polizei derzeit von ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 21:35

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L159 zwischen Hinzerath und Bruchweiler

    Bruchweiler (ots) - Am 23.08.2025 um 17:30 Uhr kam es auf der L 159 zwischen Hinzerath und Bruchweiler an der Einmündung zwischen der L159/L160 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei geriet der Unfallverursacher mit einem Wohnmobil auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden roten VW Minivan. Der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren