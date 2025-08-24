PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B 51

Newel (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, kam es gegen 09.50 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Gemarkung Newel, zu einem schweren Verkehrsunfall in dessen Verlauf 3 Personen verletzt wurden. Zwei Pkw, ein Audi und ein VW, befuhren die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Bitburg auf zwei parallel verlaufenden Fahrstreifen. Bei einem anschließenden Fahrstreifenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei sich der VW anschließend überschlug. In dem verunfallten VW befanden sich 4 Personen, von denen 2 Insassen mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der Fahrer des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30000 EUR geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der anschließenden Straßenreinigung, musste die Bundesstraße 51 für ca. 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Im Einsatz befand sich u.a. ein Rettungshubschrauber.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

