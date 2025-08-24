Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Leitpfosten

Hermeskeil (ots)

Am 24.08.2025 gegen 03:11 Uhr wurde auf der K99 in Fahrtrichtung Abtei in 54411 Hermeskeil ein ausgerissener Straßenpfosten auf der Fahrbahn aufgefunden. Vor Ort konnten keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge seitens der Polizei festgestellt werden. Am Pfosten konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, welche für einen Verkehrsunfall sprechen. Aufgrund dessen geht die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung durch herausreißen des Straßenpfostens aus. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen und befindet sich in Bearbeitung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-915110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell