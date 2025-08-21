Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung der PI Trier zu "Kind meldet verdächtige Wahrnehmung" (Pressemeldung v. 21.08.2025, 10.09 Uhr)

Trier (ots)

Anhand von Videoaufnahmen des betroffenen Trierer Stadtbusses konnte der Mann, der am Dienstag, 19.08.2025 einem Mädchen ein Schlüsselband mit einem GPS-Tracker übergeben hatte, erkannt und kurze Zeit später zweifelsfrei identifiziert werden. Im Rahmen einer ersten Befragung bestätigte der 64jährige Trierer die Übergabe des Schlüsselbandes an das Mädchen. Die genauen Hintergründe für die Handlung sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, allerdings bestehen nach wie vor keine Hinweise auf ein pädophiles Motiv.

