PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung der PI Trier zu "Kind meldet verdächtige Wahrnehmung" (Pressemeldung v. 21.08.2025, 10.09 Uhr)

Trier (ots)

Anhand von Videoaufnahmen des betroffenen Trierer Stadtbusses konnte der Mann, der am Dienstag, 19.08.2025 einem Mädchen ein Schlüsselband mit einem GPS-Tracker übergeben hatte, erkannt und kurze Zeit später zweifelsfrei identifiziert werden. Im Rahmen einer ersten Befragung bestätigte der 64jährige Trierer die Übergabe des Schlüsselbandes an das Mädchen. Die genauen Hintergründe für die Handlung sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, allerdings bestehen nach wie vor keine Hinweise auf ein pädophiles Motiv.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
christian.schmidt@polizei.rlp.de

Telefon: 0651-983-44103
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:09

    POL-PDTR: Kind meldet verdächtige Wahrnehmung

    Trier (ots) - Am vergangenen Dienstag, 19. August 2025 wurde der PI Trier ein Sachverhalt mitgeteilt, der sich kurz zuvor in einem Trierer Stadtbus ereignet hatte. Demnach hatte sich während der Busfahrt ein älterer Mann neben ein 10jähriges Mädchen gesetzt und ihr ein Schlüsselband mit einem daran befestigten kleinen Teddybären übergeben. Den Gegenstand könne das Mädchen behalten. Nach dem Aussteigen stellte das ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 03:27

    POL-PDTR: E-Scooter während Fußballspiel gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Schweich (ots) - Am Mittwochabend, den 20.08.2025 zw. 19h und 21:20h kam es während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz des TuS Mosella Schweich zum Diebstahl von zwei E-Scootern. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und bereicherten sich scheinbar unbemerkt an den dort geparkten Fahrzeugen. Durch die Polizei Schweich wurden Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren