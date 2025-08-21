PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: E-Scooter während Fußballspiel gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Schweich (ots)

Am Mittwochabend, den 20.08.2025 zw. 19h und 21:20h kam es während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz des TuS Mosella Schweich zum Diebstahl von zwei E-Scootern. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und bereicherten sich scheinbar unbemerkt an den dort geparkten Fahrzeugen. Durch die Polizei Schweich wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

