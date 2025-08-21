Schweich (ots) - Im Zeitraum vom 18. bis 19. August 2025 kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Im Ermesgraben in Schweich zu einer Beschädigung eines schwarzen VW Golf Cabrio. Der PKW stand an den zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils tagsüber auf dem Parkplatz und wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden dürfte durch einen spitzen Gegenstand, der an der ...

mehr