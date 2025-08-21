PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Damflos

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 14.08.2025 und Montag, den 18.08.2025 wurden in der Brunnenstraße in Damflos mindestens vier PKW beschädigt. Unbekannte Täter legten Kreuzschlitzschrauben vor die Reifen der Fahrzeuge, sodass diese beim Anfahren in die Reifen eindrangen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Hermeskeil ermittelt neben der Sachbeschädigung auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-10 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-10
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

