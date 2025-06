Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Wiederbeginn einer ziemlich besten Freundschaft

Heiligenhaus (ots)

Am vergangenen Wochenende waren acht Kameraden der Feuerwehr Meaux in Heiligenhaus zu Gast. Die Gäste aus der Französischen Partnerstadt erlebten von Donnerstag bis Sonntag eine tolle Zeit, zwischen Feuerwehrtechnik und Freundschaft.

Bereits seit vielen Jahren wird der Kontakt zwischen den Partnerstädten, der Französischen Stadt Meaux und Heiligenhaus gepflegt. Am Fronleichnam-Wochenende von Donnerstag, den 19.06. bis Sonntag, den 22.06.2025 waren acht Feuerwehrleute zu Besuch und erlebten in und um Heiligenhaus ein buntes Programm. Am Freitag besuchte die Gruppe das UNESCO-Weltkulturerbe Zollverein in Essen. Am Samstag besuchte die städtepartnerschaftliche Delegation das Stadtfest. Natürlich durfte der weltbekannte Brie de Meaux nicht fehlen, der auf dem Stadtfest an Besucher verteilt wurde. Im Anschluss wurde das Feuerwehrmuseum in der Abtsküche besucht.

Gemeinsame Ausflüge und Feuerwehrtechnik

Neben der deutsch-französischen Freundschaft steht natürlich immer auch der Austausch über das Feuerwesen des Partnerlandes im Mittelpunkt. Am Freitag nahmen die Französischen Feuerwehrleute am Übungsdienst der Heiligenhauser Kameraden teil. An verschiedenen Stationen wurde an Unfallfahrzeugen geschnitten und Menschen aus verrauchten Gebäuden gerettet. Auch über die Sprachbarriere hinweg, arbeiteten die Kameraden und Freunde Hand in Hand. Auch wenn die Feuerwehrtechnik nicht immer die gleiche ist, absolvierten alle Teilnehmer die Übung mit Bravour. Am Sonntagmittag ging es für die Kameraden zurück Richtung Meaux. Es sind sich alle Einig, dass es nicht der Letzte Austausch war.

Austausch soll Fortgeführt werden

Bereits seit 1970 besteht die Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Meaux und der Stadt Heiligenhaus. Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer wieder Austausche, auch der Feuerwehren. Im Jahr 2018 durfte die Jugendfeuerwehr Heiligenhaus gemeinsam mit den Freunden aus Meaux die Festivitäten anlässlich 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs mitgestalten. Im letzten Jahr wurde die Partnerschaft mit dem Besuch einer Delegation aus Heiligenhaus kurz vor Weihnachten in Meaux reaktiviert. Dazu wurde erst kürzlich der "Place de Meux" in Heiligenhaus durch die beiden Bürgermeister feierlich eingeweiht. Nun folgte ein Gegenbesuch anlässlich des Stadtfestes in Heiligenhaus.

