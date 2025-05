Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Drei Einsätze am Montagvormittag für die Feuerwehr

Heiligenhaus (ots)

Die Feuerwehr Heiligenhaus startet turbulent in die neue Woche. Zu insgesamt drei Einsätzen rückte die Feuerwehr innerhalb von zwei Stunden aus. Es wurde ein Kellerbrand gelöscht, eine Schlange im Garten gemeldet und eine Hydraulikspur abgestreut.

Am Montag, den 19.05.2025 wurde die Feuerwehr Heilgenhaus um 09:58 Uhr zu einem Kellerbrand an der Moselstraße alarmiert. Anrufer meldeten der Kreisleitstelle in Mettmann eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Beim eintreffen der Feuerwehr konnte diese Rauchentwicklung bestätigt werden und es wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp unter Atemschutz in den Kellerbereich geschickt. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass im Keller ein Akku von einem E-Bike in Brand geraten ist und auf das E-Bike übergriffen hat. Das Feuer wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht und das Brandgut wurde nach draußen verbracht. Anschließend wurde der Kellerbereich belüftet. Verletzt wurde niemand.

Während des Einsatzes an der Moselstraße erreichte die Leitstelle in Mettmann um 11:10 Uhr die Meldung, dass in einem Garten am Birkenweg eine Schlange gesichtet wurde. Umgehend wurde der Führungsdienst und ein Fahrzeug der Feuerwehr zu dem Einsatz entsendet. Als die Feuerwehr eintraf, war die Schlange bereits in den angrenzenden Wald geflüchtet. Durch ein Foto, was von den Anwohnern gemacht wurde, konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Ringelnatter handelte.

Noch während die Einsatzkräfte an der Moselstraße in den letzten Zügen waren, kam es um 11:23 Uhr zu einem weiteren Einsatz. An der Stettiner Straße ist die Hydraulikleitung von einem Müllfahrzeug geplatzt und hat eine Hydraulikspur verursacht. Ein Löschfahrzeug machte sich auf den Weg und konnte vor Ort auch eine Hydraulikspur vor finden, welche von der Feuerwehr abgestreut wurde. Die Technischen Betriebe der Stadt Heiligenhaus haben bei dem Einsatz unterstützt.

Insgesamt war die Feuerwehr Heiligenhaus für zweieinhalb Stunden mit rund 22 Einsatzkräften im Einsatz. Bei den Einsätzen unterstützte der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit einem Rettungswagen und die Kreispolizeibehörde Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell