FW-Heiligenhaus: Einladung zum Pressetermin: Besuch der Feuerwehr Meaux in Heiligenhaus

Heiligenhaus (ots)

Am Pfingstwochenende besucht eine Delegation der Feuerwehr Meaux aus Frankreich die Feuerwehr Heiligenhaus. Am Freitag, den 20.06.2025 werden dazu Pressevertreter eingeladen, um den Übungsdienst der Feuerwehr zu begleiten.

Bereits seit 1970 besteht die Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Meaux und der Stadt Heiligenhaus. Dazu wurde erst kürzlich der "Place de Meux" in Heiligenhaus durch die beiden Bürgermeister feierlich eingeweiht. Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer wieder sporadische Austausche, auch der Feuerwehren. Zuletzt besuchte die Jugendfeuerwehr aus Heiligenhaus, die Stadt Meaux im Jahr 2018 anlässlich des 100-Jährigen Ende des Ersten Weltkrieges. Im letzten Jahr wurde die Partnerschaft mit dem Besuch einer Delegation aus Heiligenhaus kurz vor Weihnachten in Meaux reaktiviert. Nun folgt ein Gegenbesuch von acht Feuerwehrleuten anlässlich des Stadtfestes in Heiligenhaus. Im Zeitraum von Donnerstag, den 19.06.2025 bis Sonntag, den 22.06.2025 sind Aktionen und Ausflüge in und um Heiligenhaus geplant.

Am Freitag nehmen die Feuerwehrleute aus Meaux am Übungsdienst der Feuerwehr in Heiligenhaus teil.

Zur Berichterstattung laden wir Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich ein.

Zeit: Freitag, 20. Juni 2025, 18.30 Uhr

Ort: Feuer- und Rettungswache Heiligenhaus, Dr.-Julius-Held Straße 1, 42579 Heiligenhaus

Um Anmeldung bis Donnerstag, 19. Juni 2025, 18.00 Uhr an presse@fw-heiligenhaus.de wird gebeten.

