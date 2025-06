FW-Heiligenhaus: Kinder- und Jugendfeuerwehr in Heiligenhaus - eine Erfolgsgeschichte

Feuerwehr Heiligenhaus

Kinder- und Jugendfeuerwehr in Heiligenhaus - eine Erfolgsgeschichte

Heiligenhaus

Die Zahl der Kinder- und Jugendlichen die sich in Feuerwehren engagieren steigt. Auch in Heiligenhaus sind die Reihen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr gut gefüllt. Interessierte sind jederzeit willkommen. Schon ab sechs Jahren kann das Feuerwehrleben beginnen.

Es ist eine erfreuliche Entwicklung die die Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e.V. für das Jahr 2024 mitteilt. Bundesweit engagierten sich 372.334 Kinder und Jugendliche in Jugendfeuerwehren und Kindergruppen, das ist ein Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Nachwuchs in der Heiligenhauser Feuerwehr sind die Reihen gut gefüllt, wie Pressesprecher Dominic Wulf mitteilt: "wir können in Heiligenhaus auf eine stolze Mitgliederzahl blicken, das spricht für eine gute Kinder- und Jugendarbeit. Wir freuen uns jedoch immer über neue Interessenten".

Kinderfeuerwehr von 6 bis 11 Jahren

Die Kinderfeuerwehr besteht seit nunmehr vier Jahren, der Erfolg spricht für sich. Die Reihen sind gut gefüllt, das Interesse ist groß. "Als wir mit der Kinderfeuerwehr im Jahr 2021 gestartet sind, konnten wir uns vor Anmeldungen kaum retten," blickt Nadine Kalveram, Leiterin der Blaulichtbande, der Kinderfeuerwehr zurück. "Die Eltern können ihre Kinder bei uns im Alter von sechs bis elf Jahren anmelden. Mit Spiel und Spaß lernen die Kinder die Feuerwehr kennen, das ist nicht nur aufregend und spannend für die Kinder, sondern auch ein schönes und sinnvolles Hobby", so Nadine Kalveram, die beruflich Lehrerin ist.

Jugendfeuerwehr von 12 bis 17 Jahren

Die Jugendfeuerwehr in Heiligenhaus besteht seit über 50 Jahren, auch hier sind Plätze früher wie heute gut gefüllt, wie Cedric Munera-Wilms, Leiter der Jugendfeuerwehr in Heiligenhaus sagt. "Unsere rund 40 Plätze sind derzeit belegt, wir haben jedoch eine Warteliste und nehmen die Jugendlichen auf, sobald es Möglich ist. Jedes Jahr treten mehrere Jugendliche in die Einsatzabteilung über, die Wartezeit ist also begrenzt", versichert Munera-Wilms. Bei der Jugendfeuerwehr steht das Wissen im Vordergrund, Schläuche ausrollen bis hin zur Fahrzeugtechnik, sowie spannende Aktionsangebote wie Freizeiten und Zeltlager. Von 12 bis 17 Jahren sind die Jugendlichen in der Jugendwehr, ehe es weiter gehen kann.

Interessierte Kinder- und Jugendlichen sind jederzeit willkommen

Das Hobby Feuerwehr ist für klein und groß ein schönes Hobby. Von der Kinderfeuerwehr, kann es über die Jugendfeuerwehr ab dem 18. Lebensjahr in die Einsatzabteilung übergehen. "Rund 60 Prozent der Frauen und Männer die heute in der Einsatzabteilung sind, kommen aus der Jugendfeuerwehr. Das spricht für sich und den Stellenwert der Kinder- und Jugendarbeit in Heiligenhaus", so Pressesprecher Dominic Wulf. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Webseite der Feuerwehr fw-heiligenhaus.de und bei Facebook und Instagram.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell