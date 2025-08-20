PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Unfall zwischen Pkw und City-Roller; 8-jähriger Junge schwer verletzt

Fell (ots)

Fell: Am Nachmittag des 19.08.2025 wurde ein 8-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Junge mit seinem City-Roller eine Seitengasse zur Bachstraße. An dem angrenzenden Gehweg konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen und geriet auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem herannahenden Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Junge wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

