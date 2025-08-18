PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden insgesamt 83 Vorgänge bearbeitet. Unter anderem wurden 11 Verkehrsunfälle aufgenommen, 9 Strafanzeigen und 73 sonstige Vorgänge erfasst, wie Vermisste oder Ruhestörungen.

Am Sonntagmorgen, den 17. August 2025, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein, des Rettungsdienstes und der Polizei Idar-Oberstein um kurz nach 08:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein alarmiert. Es wird auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung vom 17. August 2025 verwiesen.

Am 17. August 2025 fand die Oberliegapartie des SC Idar gegen den TuS Koblenz statt. Vor dem Spiel kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Fangruppen, welche durch schnelles Einschreiten der Polizei jedoch unter Kontrolle gebracht werden konnten. Nach der Identitätsfeststellung wurden fünf Personen von der Polizei des Platzes verwiesen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Das Spiel selbst verlief ohne weitere Zwischenfälle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

