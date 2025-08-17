POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nähe Kirmesgelände

Buhlenberg (ots) - Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, kam es gegen 07:50 Uhr in der Hauptstraße in Buhlenberg zu einem Brand. Das Feuer brach auf einem Grundstück zwischen Wohnhaus und Scheune aus. Durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkenfeld konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden ...

