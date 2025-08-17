PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nähe Kirmesgelände

Ruschberg (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag 16.08/17.08.25 zwischen 21:30 und 03:20 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden oder rangierenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Baumholder
Sankt-Hubertus-Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783-991-0
Telefax: 06783-991-50
pibaumholder@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

