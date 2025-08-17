POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nähe Kirmesgelände
Ruschberg (ots)
In der Nacht vom Samstag auf Sonntag 16.08/17.08.25 zwischen 21:30 und 03:20 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden oder rangierenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
