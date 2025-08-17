PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in Buhlenberg

Buhlenberg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, kam es gegen 07:50 Uhr in der Hauptstraße in Buhlenberg zu einem Brand. Das Feuer brach auf einem Grundstück zwischen Wohnhaus und Scheune aus. Durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkenfeld konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
PiBirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren