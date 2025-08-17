Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flucht nach Verkehrsunfall auf Baumarktparkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 16. August 2025, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, kam es auf dem Kundenparkparkplatz des "Globus-Baumarkt" in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein grauer Ford Mondeo wurde vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich für den Schaden verantwortlich zu zeigen. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet nun um die Mithilfe möglicher Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch oder per E-Mail entgegen.

