PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungsbrand am Sonntagmorgen

POL-PDTR: Wohnungsbrand am Sonntagmorgen
  • Bild-Infos
  • Download

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagmorgen, den 17. August 2025, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein, des Rettungsdienstes und der Polizei Idar-Oberstein um kurz nach 08:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, stellten diese in einer Wohnung im 1. Stock eine massive Rauchentwicklung fest. 15 Bewohner des Hauses konnten sich bis auf einen eigenständig aus dem Brandobjekt retten. Ein Bewohner musste mittels Einsatz der Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet werden. Er und alle weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Sie konnten das Klinikum nur kurze Zeit später wieder verlassen. Am Wohngebäude entstand ein erheblicher Sachschaden im Wert von einem höheren 5-stelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache, welche zum aktuell Zeitpunkt andauern, übernimmt nun die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781- 5610
piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 19:58

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

    B 51, Tawern (ots) - Am 16.08.2025 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B 51 im Tawerner Wald ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 19-Jährige Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen war die B 51 im Bereich des Tawerner Waldes für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren die ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 17:20

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Birkenfeld (ots) - Am heutigen Samstag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarstraße, gegenüber der Gaststätte "Ei", bei welchem ein PKW der Marke Mercedes beschädigt wurde. Durch den Geschädigten konnte zum zuvor genannten Zeitpunkt ein "Knallgeräusch" wahrnehmen, welches dem Verkehrsunfall oder einer sonstigen Gewalteinwirkung auf das Fahrzeug zuzuordnen sein könnte. Bei dem PKW entstand im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren