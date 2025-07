Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht durch Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 04.07.2025, um 18:10 Uhr, ereignete sich in Teningen, Tscheulinstraße, ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Fahrradfahrende beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin die Tscheulinstraße und wollte in die Hofeinfahrt eines dort ansässigen Einkaufsmarktes abbiegen. Zeitgleich fuhr ein anderer (männlicher) Fahrradfahrer aus dem Areal in Richtung Tscheulinstraße und es kam zur Kollision mit der Geschädigten, welche durch den Anstoß am Knie verletzt wurde.

Nach dem Unfall setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um seine Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls.

Beschreibung des flüchtigen Fahrradfahrers: Männlich, helle Hautfarbe, Graue Oberbekleidung, kurze Hosen, helle Kappe.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell