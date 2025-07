Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall - L 131 Schönau - Badenweiler

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, befährt ein Krad-Fahrer die L 131 von Schönau in Richtung Badenweiler. Vor einer Rechtskurve setzt er zum Überholvorgang an und schert auf die linke Fahrbeinseite aus.

Dort kommt es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 57. Jährige wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Trotz sofortiger Rettung verstarb er unmittelbar nach Einlieferung im Krankenhaus in Folge seiner schweren Verletzungen.

Die beiden Fahrzeuginsassen im entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt und konnten nach einer Behandlung vor Ort entlassen werden. Sowohl am Krad, als auch am Pkw, entstand erheblicher Sachschaden.

Während Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die L 131 voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung konnte gegen 16.25 Uhr aufgehoben werden.

