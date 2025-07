POL-FR: Landkreis Emmendingen - Sasbach a.K. - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 03.07.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr ereignete sich in der Lessingstraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, woraufhin sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Pkw der Geschädigten, ein Ford Focus, parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und wurde mutmaßlich bei der Vorbeifahrt durch ein unbekanntes Fahrzeug am ...

