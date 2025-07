Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.07.2025 gegen 13:15 Uhr kam es in der Öflinger Straße in Wehr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus einer Tankstelle in die Öflinger Straße einzufahren und übersah dabei einen bevorrechtigten 43-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 5.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

