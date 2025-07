Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: "e-Chopper" ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.07.2025, gegen 13:45 Uhr konnte im Bereich der Andelsbachstraße in Laufenburg ein 21-Jähriger mit einem elektisch motorisierten Zweirad kontrolliert werden. An seinem Zweirad, ein sogenannter e-Chopper, war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der Fahrer trug keinen Helm. Unklar ist bislang noch, ob dieses Gefährt in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen ist und ob eine Fahrerlaubnis erfoderlich ist. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem auch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, was eine Blutentnahme in einem Krankenhaus zur Folge hatte.

