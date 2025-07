Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Gestohlenes Zweirad wiedererkannt und Verdächtigen festgenommen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende von Samstag bis Montagmorgen, 30.06.2025 wurden im Stadtteil Schmittenau in Waldshut mehrere Zweiräder entwendet. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte zum Teil durch offene Türen aber auch auf noch ungeklärte Art und Weise in Wohnhäuser und Lagerräume. Dabei entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei Zweiräder im Wert von über 12.000 Euro. Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 21:00 Uhr erkannte ein Zeuge ein gestohlenes Zweirad an einer Tankstelle wieder und konnte mit Hilfe weiterer Personen den Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut festhalten. Dabei verletzte der Tatverdächtige einen 25-Jährigen durch einen Schlag auf den Kopf. Er selbst wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut bei dem 20-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden werden. Bei seiner 17-jährigen Begleiterin, die ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnten, wurde ebenfalls Diebesgut festgestellt. Sie wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und ihr Zimmer wurde ebenfalls nach weiterem Diebesgut durchsucht. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Stadtteil Schmittenau Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen Gegenstände entwendet wurden. Das Haus des Jugendrechts ist unter 07751 898282-0. zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 531 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

