Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefangen im Auto

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Rentnerehepaar wollte mit dem Auto ein Parkhaus in Waltershausen verlassen und verkeilte sich in der Ausfahrt derart, dass sie das Auto nicht verlassen konnten. Der Fahrer, wohl überrascht, dass das Rolltor noch nicht ganz offen war, verwechselte Gas mit Bremse und kollidierte frontal mit der Mauer der Ausfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls triftete das Heck des Fahrzeugs gegen die zweite Mauer der Ausfahrt und verkeilte sich. Wegen des halb geöffneten Tores und der durch den Unfall blockierten Beifahrertür war das Ehepaar für kurze Zeit im Auto gefangen. Die Feuerwehr befreite beide Personen, welche mit dem Schrecken davongekommen sind. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 EUR. (ri)

