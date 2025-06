Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Grenzübergang

Bietingen (ots)

Die Kontrolle eines 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen führte am Grenzübergang Bietingen/Thayngen zu seiner vorläufigen Festnahme, weil gegen ihn noch zwei offene Haftbefehle vorlagen.

Beamte der Zollverwaltung unterzogen den 41-Jährigen und seinen 23-jährigen Beifahrer in den Abendstunden am 25. Juni 2025 bei deren Einreise nach Deutschland einer Kontrolle. Der Begleiter, ebenfalls türkischer Staatsangehöriger, konnte dabei lediglich ein Foto eines abgelaufenen schweizerischen Ausweises für Asylsuchende vorlegen, was nicht zur Einreise in die Bundesrepublik berechtigt. Die Zollbeamten übergaben den Sachverhalt daraufhin an die Bundespolizei. Diese stellte beim 41-Jährigen Fahrer zudem fest, dass gegen ihn zwei noch nicht vollstreckte Haftbefehle vorlagen. Im Oktober 2023 wurde er vom Amtsgericht Offenburg wegen Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 175 Euro verurteilt. Wenige Wochen später folgte ein weiterer Urteilsspruch des Amtsgerichts Lörrach wegen Bedrohung, dieses Mal zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro. In beiden Fällen beglich der 41-Jährige die Strafe nicht.

Gegenüber der Bundespolizei konnte er die Summe nicht aufbringen. Eine Bekannte half ihm jedoch mit der Einzahlung des geforderten Betrages aus, wodurch er einer ersatzweisen Freiheitsstrafe entging. Im Anschluss an die Zahlung konnte er seine Reise fortsetzen.

Gegen seinen 23-jährigen Begleiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Versuchs der unerlaubten Einreise eingeleitet. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

