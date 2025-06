Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Zollverwaltung haben am Bahnhof Konstanz einen slowakischen Staatsangehörigen mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Zuständigkeitshalber übergaben sie den Mann an die Bundespolizei.

Am frühen Dienstagmorgen (10. Juni 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen 31-jährigen slowakischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Gegen den Mann lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte ihn im März 2024 rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro. Die Zahlung der Geldstrafe war er bisher schuldig geblieben.

Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann konnte seine Strafe vor Ort nicht bezahlen und muss daher ersatzweise eine Freiheitsstrafe antreten. Dazu brachten sie ihn die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

